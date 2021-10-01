12个地点是冠病黑区 过去三天多达560病患到访

（早报讯）兀兰、裕廊西、淡滨尼、勿洛、盛港等地的12个分区是冠病黑区，有的过去三天甚至有至少230到560个病患去过。

公众即日起可上网查询哪些地区曾有较多确诊者到访。卫生部的covidsitrep.moh.gov.sg网站已增设地理空间数据，通过可互动地图的方式，以病例人数为标准，标示出全岛各个地区过去三天有多少确诊病例到访。这些数据并不代表病患就住在那里。

地图以红色的深浅代表病例人数多少，并以最少的零至10起病例到访过为白色，最多的230至560起病例到访过为深红色。之间则分别有10至35起、35至100起，以及100至230起。

数据显示，北部兀兰一带分别有三个地点——北海岸（North Coast）、圣诺哥南和兀兰东过去三天都有超过230起病例到访过。另有11处有超过100起病例到访，包括三巴旺与义顺。

裕廊西一带的建德（Kian Teck）、云南（Yunnan）、裕廊河（Jurong River）和裕廊西市中心过去三天也有超过230起病例到访过。周围的达曼裕廊、丰加和裕华东也有超过100起病例到访。

东部的淡滨尼东与勿洛北，东南部的阿裕尼与芽笼东，以及东北部的盛港镇中心也有230至560起确诊病例到访。东部病例到访人数也值得关注，连同樟宜机场在内，巴西立道、四美、淡滨尼西、勿洛南、景万岸和加基武吉过去三天都出现超过100起病例到访。

卫生部日前说，这将有助于公众监测自己的活动，若在同个期间去过这些热点区，应观察自己的健康状况。