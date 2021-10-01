财政部本月发放水电回扣 95万组屋家庭受益

（早报讯） 95万户新加坡组屋居民将在本月获得水电费回扣，这是财政部在本财政年第三次发放“消费税补助券—水电费回扣”。

政府自2012年推出的消费税补助券—水电费回扣（U- Save）计划，每个财政年会分四次发放回扣给符合条件的组屋家庭，用来抵消水电费开销，以协助他们应付日常开销。

以一房式和二房式组屋住户为例，这个月可获得100元的水电费回扣。三、四和五房式住户会分别获得90元、80元和70元的回扣。公寓式或多代同堂组屋住户，则会获得60元的回扣。

为减少冠病疫情对公众的冲击，今年2月发表的财政预算案配套拨款9亿元推出家庭援助配套。当中包括为组屋住户发放消费税补助券—水电费回扣特别补助金。

每个组屋住户可获得的水电费回扣视房屋类型而定，中低收入家庭将获得更多回扣。符合条件的住户已在4月和7月份获得与水电费回扣一起发放的额外补助（U-Save Special Payment）。

根据财政部今早（10月1日）发表的文告，一房式和二房式住户，回扣平均能抵消三至四个月的水电费，加上特别补助金，他们获得的回扣足以抵消四个半至六个月的水电费。

三房式和四房式住户所得的回扣，能抵消一至两个月的水电费，加上特别补助金则是一个半至三个月。