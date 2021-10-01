到快速检测中心做抗原快检 定期检测者居多 少人自费做检测

（早报讯）公众今天起可自费15元，到全岛25家快速检测中心做抗原快速检测。勿洛市镇广场的快速检测中心早上出现人龙，但以小贩、理发师等必须定期检测的行业人员为主，特地前来自费做快检的人不多。

据记者观察，勿洛市镇广场快速检测中心早上10时开始运作，有人早上8时就来排队，到了近10时，排队队伍有超过30人。

保健促进局昨天发文告宣布，公众可从今天起，到全岛25家快速检测中心做抗原快速检测，收费为15元，包含消费税。这类检测的有效期限为24小时，可作为参加活动前的预先检测，或是未接种者在餐饮场所堂食的预先检测等。公众须网上预约，仅限无现金付款。

自费检测预约网站昨天傍晚上线，今天自费前往检测的公众并不多。

记者询问了37名排队的公众，他们几乎都是必须进行定期检测的行业人员，包括附近巴刹和小贩中心的工作者以及理发师。

从今天起，在较高风险行业工作，并且未接种疫苗的人，须每周检测两次，这涵盖餐饮业、购物商场零售业、个人护理服务业等。

受访公众认为，如今很多实体活动都被取消，而且多数活动主办方也会提供检测服务，因此认为没有必要自费做检测。

小贩谢女士（68岁）因为下午4时要上游轮，今天早上8时就到快速检测中心，完成每周一次的定期检测。

谢女士说：“游轮公司会提供预先检测服务，所以我不会考虑自费检测。”

理发店店长陈玉群（57岁）原来被分配到下午的检测时段，但她预计周五下午会有很多客人，所以提早在10时来检测。

她说：“现在确诊病例很多，我都是工作家里两边跑，很少出席必须检测的活动。不过如果需要，我认为花15元自费检测是合理的，而且也有检测人员的协助。”

陈玉群提到，这个中心约有12个座位给公众用抗原快速检测仪自行检测，现场也有两三个检测人员为有需要的人提供协助。

另外，排队队伍中也有两人因收到“健康风险警告”（Health Risk Warning，HRW）而前来检测，其中一人表示自己不会使用自助检测仪，因此今天打算到这里进行检测。

但在场的工作人员指出，他们无法为这些人进行抗原快速检测，他们需要自己使用自助检测仪，或到综合诊疗所寻求协助。

勿洛市镇广场人龙从10时30分开始减少，到了11时只有零星几个人前去检测。记者中午走访宏茂桥3道和10道的两个快速检测中心时，也只见零星的公众到场检测。

欲前往快速检测中心自费检测的公众可通过https://go.gov.sg/qtc-ART-testing预约。