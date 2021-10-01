持“双节棍”抢百元香烟 保安员监三年打鞭

保安员凌晨到便利店买酒不成，竟持“假双节棍”打劫近100元的香烟，被判坐牢三年打鞭12下。

被告是40岁的莫哈默·依斯迈，案发时是一名保安员。受害人是43岁的卡帝，案发时在武吉巴督52街第523座组屋的7-11便利店当收银员。

案情显示，今年4月19日凌晨4时12分，被告戴着口罩，身穿黑色长袖的连帽衫，到便利店购买一罐价值2.20元罐装咖啡。

随后，被告问受害人他是否能买酒。受害人则回复说，便利店过了晚上10时30分，不能售卖酒精饮品。被告便走到柜台旁边，再次要求结果还是遭拒。结果还是受害人警告被告，若他不离开，她将报警。

被告在口袋里藏了一把塑料双节棍，他于是把一部分拉出来给受害人看。由于受害人并不知道被告持的是一把“假双节棍”，吓得不知所措。

这时被告走到收银台前，受害人求被告不要伤害她。被告叫受害人坐下，要她打开收银机。受害人表示，她无法打开收银机后，被告自己动手打开橱柜，拿走八包价值97.60元的香烟，随之逃离。

事后，被告返回住家，并在组屋楼下用雨伞遮挡自己，以免被楼梯口的电眼拍下。

被告最后被警方追查到，同天被逮捕。警方在被告的单位搜出八包香烟，以及一把26公分长的塑料双节棍。

被告没有代表律师，他求情时表示，当时自己一气之下犯罪，事后非常后悔，称不会重犯，求法官轻判。

被告昨午（9月30日）承认一项持械抢劫的控状后，被判坐牢三年打鞭12下。