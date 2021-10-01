冒充美女骗寻芳客 青年判入改造所

19岁青年盗用美女照片，冒充妙龄女郎网上“卖淫”，把“好色之徒”骗的团团转后，又称姐姐病逝需要钱安葬，欺骗两名男子4000元，被判入青年改造所六个月。

被告是现年19岁的林景凯（译音），他面对16项欺骗的罪状和一项抵触转移赃款和抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪状。控方以其中六项提控，余项将由下判时一并考虑在内。

案情显示，被告去年2月策划网上“卖淫”骗局，他在网站上创建了一个名为“Bernise”的账户，指自己是一名20岁的女性，并从网上盗取美女的照片作为展示图。

为了隐藏身份，被告向朋友借用银行户头，请对方在收到钱后提出来给他，并答应给友人佣金。

一名24岁的男受害者于3月27日看到广告后上钩，被告之后利用假身份，先是告诉受害者自己的姐姐住院了，之后又说姐姐去世需要安葬费，共向受害者索取3520元，并把一部分给友人当佣金。受害者怀疑被骗，于4月26日报警。

被告在去年7月故技重施，冒充少女骗另一名受害者先付“订金”，过后又说欠阿窿，结果骗走对方480元。

被告早前认罪后，昨天（9月30日）被判入青年改造所6个月。

为了轻松赚钱，被告答应开设银行账户，协助不法之徒“收钱”。

根据案情，被告今年4月26日联系一名男子，对方说被告若借出账户，每个月能获得500元至1000元的佣金。

一名男子过后在4月28日报警，称参加一个网上投资平台，并遵从指示将1500元转入一个账户内，但之后发现账户有问题。调查显示，受害者转账的账户正是被告开设的账户，因而揭发被告犯案。