乌节豪杰大厦命案 唯一未判刑被告加控10控状

乌节豪杰大厦命案最后一名仍面对谋杀罪名的陈森阳，今早（10月1日）加控10项控状，其中一项指他用爪刀划伤一名男子的脸，导致他永久性毁容。

这起轰动一时的命案发生于2019年7月2日清晨约6时25分。

31岁的沙迪斯在乌节豪杰大厦遭围殴，颈项中刀丧命。

事发后，共七人被控，现年30岁的陈森阳是其中一人，也是唯一还未判刑的被告。

原本面对一项纠众谋杀罪的他，今早加控10项罪状，包括两项蓄意伤人罪、三项持危险武器蓄意伤人罪、一项持危险武器蓄意重伤他人罪、一项恐吓罪、一项鲁莽行为危害他人性命罪以及一项恶作剧罪。

根据控状，被告在豪杰大厦命案发生前的清晨6时21分至6时24分之间，在Naughty Girl Club夜店外用爪刀（kerambit）划伤30岁男子法鲁斯的脸，导致他永久性毁容。

在同一时段，他也在舞弄爪刀时割伤巴拉克利斯南右手的食指。

被告面对的新控状，还包括案命案发生的前一天凌晨3时55分，在那森路（Nassim Road）踢倒一名执法人员的电单车，还向后者挥拳。

主控官表示，鉴于被告面对的纠众谋杀罪仍在高庭审理，而下一个审前会议在这个月的12日，因此向法官提出展期的要求。

法官下令案件展期至10月22日过堂，期间被告不得保释。