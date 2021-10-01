盗七破产者身份证号码 无业汉冒领口罩吃牢饭

阿叔翻阅报章，见破产通知的启事上印有破产者的身份证号码，他竟抄下来并前往免费分发口罩的贩卖机前，输入七名破产人士的身份证号码去冒领口罩。他最终被判坐牢五周又五天。

现年51岁的无业汉余光吉（译音）昨日（9月30日）承认在不经允许的情况下，抄下他人的身份证号码和欺骗当局冒领口罩的罪行，另外抵触的一项杂项（公共秩序和滋扰）法令罪，则交由法官下判时一并考量。

淡马锡基金会于去年11月30日至12月13日，第三次展开全国范围的口罩分发活动，国人可在贩卖机输入身份证号码或是扫描身份证，就能认领免费口罩。去年12月8日，有受害人（38岁）因领不到他的免费口罩而报警。

调查揭露，被告在去年12月3日翻阅《海峡时报》时，发现破产通知的启事中，列出许多破产人士的姓名及完整的身份证号码。被告萌生歪念，打算抄下身份证号码到贩卖机冒领免费口罩。

根据义顺民众俱乐部内电眼所拍下的画面显示，被告于去年12月5日晚上7时05分，到该处摆放的贩卖机，输入所抄下的七个身份证号码，冒领那七人的免费口罩。警方找上被告时，从他家中搜出共20个口罩。

被告的代表律师为他求情时说，被告索取的身份证号码是印在报章上的公开资料，且全程配合当局调查。这是被告第一次触犯法律，他经济状况不佳，年迈的父母也靠他一人照顾，恳求法官轻判。法官最终判他坐牢五周又五天。