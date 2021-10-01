股市10月首日遭逢多个负面因素 海指周五跌逾1％

（早报讯）周末来临前多个负面因素汇合造成投资者避险，亚太股市今天（10月1日星期五）多数受压下滑，新加坡股市也欲振乏力，在10月份以及第四季的第一个交易日未能旗开得胜，交易相当淡静。

新加坡海峡时报指数在成份股全面下滑的情况下，今天下跌35.59点或1.15％，闭市报3051.11点，是上周三以来最低闭水平，全周跌0.33％。本地银行股以及怡和控股（Jardine Matheson）股价显著下滑，给予海指最大的压力。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时说：“因多个负面因素汇合影响，包括美国政府举债顶限、商品价格上涨、中国电力供应短缺以及中国恒大债务危机的风险，使到市场纷纷避险。”

香港、上海和深圳股市今天休假。市场交易量偏低，导致股价波动性较大。投资者也继续关注美国央行逐渐削减量化宽松力度以及经济增长放缓和通胀率上升等。

较早闭市的悉尼和东京股市挫跌1.88％和2.31％。首尔股市跌1.62％。伦敦开盘至今已跌0.84％。在本地闭市时，美国三大股指的期货下跌0.7％左右。

本地股市今天整体交易量再跌至仅9亿9030万股，交易总值跌至10亿7000万元。上升股137只，下跌股248只。海指成份股25只下跌，仅2只上扬，3只持平。

给予海指最大压力的依次是星展集团控股（跌1.15％至29.97元）、怡和控股（跌3.13％至51.38美元）、华侨银行（跌1.13％至11.37元）、大华银行（跌0.85％至25.63元）以及新电信（跌1.22％至2.43元）。

新电信今早开市前披露，集团旗下子公司Singtel ATN已与澳洲最大养老金基金AustralianSuper旗下AS Infra Tower Pty达成有条件脱售协议，它将以19亿澳元（18亿6700万新元）脱售澳大利亚子公司Australia Tower Network（简称ATN）的70％股权。

无招牌海鲜（No Signboard）股价飙升30.00％，闭市报5.2分，交易量超过3040万股，是十大活跃股之一。它昨晚透露，计划配售逾7777万新股，以筹资350万元，每股售价4.5分，比昨日的交易量加权平均价（3.95分）高出13.9％。

铭泰国际（Metech International）今天恢复交易后股价飙升13.04％，闭市报0.26元。它昨晚透露计划配售逾3334万新股，以筹资最高700万元，每股售价0.21元，比本周二的交易量加权平均价0.23元低8.7％。公司也将发行逾1667万可转让、可分拆和非上市免费凭单。

中环电脑系统控股（Azeus Systems Holdings）今天股价飙涨44分或8.84％，闭市报5.42元，是全场涨最多的股票。该股最近达到4.00元后，连续四天一鼓作气，今天轻松突破5.00元水平，本周交易比平时活跃许多。