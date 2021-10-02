武吉班让综合诊疗所开幕 设有负压传染病看诊室

（早报讯）本地西部最新设立的武吉班让综合诊疗所，除了设有负压传染病看诊室，也有采用自动清洗消毒设备的牙科诊所，让病患获得更多样化的社区医疗服务，同时也提供更安全的看诊环境。

位于兀兰路的武吉班让综合诊疗所今天（10月2日）正式开幕，自2018年开始建筑工程，是国立大学综合诊疗所（NUP）旗下第七家综合诊疗所。诊疗所与信佳（Senja）轻轨列车站仅六分钟的步行距离，也靠近蔡厝港和武吉班让地铁站。

综合诊疗所占地约5900平方米，楼高三层，与先锋保健集团旗下的信佳疗养院和乐龄护理中心共处在一栋12层楼高的综合楼内。

诊疗所入口处外设有负压传染病看诊室，专门看诊冠病疑似病例、水痘及中东呼吸综合征等空气传播疾病患者。

诊疗所主任家庭顾问医生陈金杰透露，考虑到2003年沙斯突然暴发曾让医疗人员措手不及，团队开始探讨如何在综合诊疗所内也采用医院使用的负压隔离模式，以更好应对传染病。

病患在进出传染病看诊室时，会先踏进一个小空间，等待房内的气压降低。这个负压状态可防止房内的污染空气外流，同时让室外的新鲜空气流进房间。房内的污染空气则会被过滤器过滤后排出。

陈金杰指出，诊疗所目前只有一间传染病看诊室，因此会优先看诊病情严重者。“国大综合诊疗所当中，只有武吉班让诊疗所增设了负压看诊室，但我们未来也会在其他综合诊疗所设立这类看诊室。”

牙科诊所可自动清洗消毒设备 减少人力和人为失误

诊疗所内也设有牙科诊所，除了增设轮椅倾斜设备，方便行动不便者直接在轮椅上接受治疗，牙科诊所也采用了自动清洗消毒设备，可自动化牙科器具的清洗、消毒及干燥过程，可减少人力需求和人为失误。

另一方面，武吉班让综合诊疗所也着重于以病患为主的团队护理模式，即每名病患将由专属医疗团队负责，诊疗所将安排同样的医疗人员照料同一个病患。

陈金杰解释：“每当病患到访诊疗所都由同样的医疗团队照顾，可促进病患与医生或护士之间的关系，从而强化持续护理。”

他预计新综合诊疗所每日可看诊约600名病患，目前有约100多名职员，人手将视病患需求可能增加。