武吉班让综合诊疗所开幕 设有负压传染病看诊室

文 /
王嬿婷

摄影 /
陈渊庄

发布 / 2021年10月2日 11:01 AM

位于兀兰路的武吉班让综合诊疗所设有采用自动清洗消毒设备的牙科诊所。（陈渊庄摄）
位于兀兰路的武吉班让综合诊疗所设有采用自动清洗消毒设备的牙科诊所。（陈渊庄摄）

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（早报讯）本地西部最新设立的武吉班让综合诊疗所，除了设有负压传染病看诊室，也有采用自动清洗消毒设备的牙科诊所，让病患获得更多样化的社区医疗服务，同时也提供更安全的看诊环境。

位于兀兰路的武吉班让综合诊疗所今天（10月2日）正式开幕，自2018年开始建筑工程，是国立大学综合诊疗所（NUP）旗下第七家综合诊疗所。诊疗所与信佳（Senja）轻轨列车站仅六分钟的步行距离，也靠近蔡厝港和武吉班让地铁站。

综合诊疗所占地约5900平方米，楼高三层，与先锋保健集团旗下的信佳疗养院和乐龄护理中心共处在一栋12层楼高的综合楼内。

诊疗所入口处外设有负压传染病看诊室，专门看诊冠病疑似病例、水痘及中东呼吸综合征等空气传播疾病患者。

诊疗所主任家庭顾问医生陈金杰透露，考虑到2003年沙斯突然暴发曾让医疗人员措手不及，团队开始探讨如何在综合诊疗所内也采用医院使用的负压隔离模式，以更好应对传染病。

病患在进出传染病看诊室时，会先踏进一个小空间，等待房内的气压降低。这个负压状态可防止房内的污染空气外流，同时让室外的新鲜空气流进房间。房内的污染空气则会被过滤器过滤后排出。

陈金杰指出，诊疗所目前只有一间传染病看诊室，因此会优先看诊病情严重者。“国大综合诊疗所当中，只有武吉班让诊疗所增设了负压看诊室，但我们未来也会在其他综合诊疗所设立这类看诊室。”

牙科诊所可自动清洗消毒设备　减少人力和人为失误

诊疗所内也设有牙科诊所，除了增设轮椅倾斜设备，方便行动不便者直接在轮椅上接受治疗，牙科诊所也采用了自动清洗消毒设备，可自动化牙科器具的清洗、消毒及干燥过程，可减少人力需求和人为失误。

另一方面，武吉班让综合诊疗所也着重于以病患为主的团队护理模式，即每名病患将由专属医疗团队负责，诊疗所将安排同样的医疗人员照料同一个病患。

陈金杰解释：“每当病患到访诊疗所都由同样的医疗团队照顾，可促进病患与医生或护士之间的关系，从而强化持续护理。”

他预计新综合诊疗所每日可看诊约600名病患，目前有约100多名职员，人手将视病患需求可能增加。

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