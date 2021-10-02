未来九年增九家综合诊疗所 会与各种保健设施结合建造

（早报讯）随着人口老龄化，患上慢性疾病的人增加，政府未来九年会增设九家与疗养院或体育馆等医疗保健设施结合的综合诊疗所。

卫生部长王乙康今天（10月2日）在武吉班让综合诊疗所开幕典礼上致辞时，宣布以上消息。

今天共有两家综合诊疗所开幕，分别位于武吉班让与加冷。它们都属于上述与医疗保健设施结合的新一代综合诊疗所。

例如，武吉班让综合诊疗所与信佳疗养院及乐龄护理中心共处一栋大楼。加冷综合诊疗所同样与广惠肇留医院的长期护理设施设在同一栋楼内。今年12月中开幕的友诺士综合诊疗所也会与一家乐龄护理中心共处一处。

王乙康以未来的三巴旺综合诊疗所为例说，这家综合诊疗所将设在名为“武吉坎贝拉”的社区中心内，附近将有游泳池、健身房、室内体育馆等体育设施，还有公园与小贩中心。

王乙康说：“把综合诊疗所与体育中心等医疗保健或社区设施集中在一起，日后就有机会制定合作计划，提供全方位的保养，改善人口的健康，当一个真正的卫生部，而不是‘疾病部’。”

另一方面，政府将把现有的红山与欧南园综合诊疗所并入设立在中峇鲁一带的新综合诊疗所，预计2030年投入运作。当局未透露这家新的综合诊疗所会与什么医疗保健设施结合。

王乙康说，红山与欧南园综合诊疗所分别于1981年与1997年投入运作，随着医疗需求的增加与变化，那一带需要可以提供更多服务的综合诊疗所。

他说，中峇鲁一带的新综合诊疗所的空间会更宽敞，设计会对年长者更友善，也会考虑到行动不便者能容易进出。