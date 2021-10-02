巴西班让果菜批发中心仍有商贩未复工 部分巴刹菜贩调高售价

（早报讯）巴西班让果菜批发中心虽已重开，但部分商家仍未恢复营业，导致一些巴刹菜贩的供应受影响，批发价提高，售价也因此水涨船高。但也有一些菜贩为留住顾客，暂时没有涨价。

截至昨天（10月1日）中午，巴西班让果菜批发中心感染群已累计165起确诊冠病病例。批发中心前天（9月30日）重开，但由于有不少商家和员工染病和隔离，也有部分商家担心疫情会带来更多不确定性，所以并未完全复工。这导致从批发中心进货的巴刹菜贩仍面临货源短缺和批发价增加的问题。

《联合早报》记者今早走访大巴窑和实龙岗区的多个巴刹发现，一些菜贩因供应商未复工，蔬菜供应还未恢复正常，批发价因此明显提高，售价也出现调整。

位于实龙岗3巷第267座巴刹的一家菜摊平日有约30％的蔬菜来自批发中心，但如今减少至10％，其余的蔬菜只能从本地菜园进货。

摊主梁美英（75岁）受访时说：“批发中心的蔬菜起价了至少40％，像是来自澳洲的一箱八公斤的花椰菜，以前只卖约42元，今天卖58元、大白菜从一箱10公斤10元起到14元、毛豆从一公斤3元起到4.60元。”

她说：“我们因此得调高售价，我平均每公斤起大概四至六毛钱。虽然有顾客反映菜的价格太贵，可是大部分顾客还是能够理解。”

附近居民陈升妹（65岁，传单分发员）每星期会来该巴刹两至三次买菜。她说：“菜贵了很多！平时我买苋菜只需约两元，现在同个分量却卖4元。”

她也说，自己是素食者，所以不会因蔬菜价格昂贵而不吃菜。“巴刹的菜比超市新鲜，可以储存比较久，所以菜贵了只能少卖少吃。”

大巴窑菜贩：进货量减50％

也有部分菜贩没有涨价。大巴窑4巷第74座巴刹的菜贩蔡先生（60岁）说，平时摊位的蔬菜有一半是来自批发中心，但批发中心重开后，许多摊位仍关闭，所以进货量也减少了50％。

他说，虽然批发价提高，但因大巴窑的顾客大多为年长者也是熟客，因此并未提高售价。

“批发中心的本地蔬菜价格起最多，像是苋菜和菜心每公斤起了约1.50元。可是大巴窑是老人区，如果起价的话，顾客会抱怨。”

同个巴刹的另一个蔬菜摊则有近80％的蔬菜来自批发中心，但由于其供应商已恢复营业，货源已恢复正常。

摊主黄美华（45岁）说：“虽然有少部分的蔬菜仍缺货，可是今天的供应算是恢复正常了。价格也没有什么影响，除了像是苋菜，每公斤起了约5毛钱。”

她也说，由于大巴窑一带老人居多，即便是批发价提高，也不会调整售价。“有顾客反映说，因为实龙岗和碧山一带的蔬菜价格太高，所以她们特地跑来这里买菜。”

巴刹菜贩们也说，因批发中心加强安全管理措施，取货时间增加。他们大多也因怕感染病毒，所以选择直接让供应商把货物卸在车上，并未进入中心挑选蔬菜。

黄美华说：“批发中心人手不足，我们等待取货的时间比往常多了约30分钟。”