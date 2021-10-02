女佣偷名表 网上转卖 雇主扮买家捉家贼

称遭阿窿骗，女佣债务缠身萌生歹念，偷名表到网购平台转卖，却遭女雇主反将一军，乔装成买家接洽，再报警抓人。

这名胆大包天的女佣是珍妮林（Sixon Jenelyn Villaruel，38岁），她共面对六项偷窃控状，指她在今年5月至7月担任女佣期间，多次在女雇主严秀成（49岁）家中盗走现金和贵重物品。

女佣自2013年起，在严秀成家中打理家务事，包括打扫她的卧室；今年5月女佣称向阿窿借钱，经济拮据，决定偷贵重物品还债。

调查显示，女佣在5月中至6月尾，至少三次偷取抽屉里总值3200元的钞票，以及装有四张1000元钞票的红色钱包。

期间，被告于5月28日打扫主卧室，在整理抽屉，发现一只蓝色皮革的名表，但没中饱私囊。

但一个月后，被告没能力还债，决定盗走名表，事后在网购平台Carousell以500元转卖。

怎料严秀成在7月11日发现这则广告，查看家中物品，发现名表不见踪影，怀疑女佣动了手脚。

她察觉账户头像与女佣的手机照片酷似，加上账户名字“珍”也和女佣名字符合。

为了确保两者是同一人，严秀成设局，联系卖家表示有兴趣购买，对方约好在当天傍晚7时，于地铁站见面交货。

等见面时间一到，女佣一现身，即遭现场埋伏的警员逮捕，价值1000元的名表后来也归还给严秀成。

根据控状，女佣在两个月内多次动手脚，陆续盗走两条金链、7600元现金和两只名表。

控方指出，女佣利用雇主的信任，偷取的物品共值1万7503元，其中1万5600元被花光，女佣也没做出赔偿。

女佣求情称自己是单亲妈妈，孩子患有哮喘，她是家中唯一的经济支柱，也需承担母亲的医药费用。

她称若非遭阿窿欺骗，绝不会偷钱，也感到后悔莫及，最终法官判她入狱7个月。（人名译音）