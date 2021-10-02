49岁本地工人压死集装箱下 警逮捕42岁男子

49岁本地工人工作时不知何故被压在一个20英尺长的集装箱下，当场伤重不治。警方过后以鲁莽行事导致他人死亡的罪名，逮捕一名涉案的42岁男子。

这起事件发生在昨天（1日）早上8时59分左右，地点是文礼先驱弯（Pioneer Crescent）15号的Allied Container (Engineers & Manufacturers）私人有限公司的工厂内。

网民Abraham在意外发生后通知Stomp网站，转发了一张现场照。根据Abraham提供的照片，事发地点附近都是集装箱，一名男子倒地不起，身旁还有一台起重机。

Abraham还说：“我不清楚倒地的男子究竟是司机还是测量师（surveyor）。”

人力部发言人回复《联合晚报》询问时证实接到通报，并指出事发时一台专门用来搬运集装箱的侧向装卸机（side-loader）正在装卸集装箱，结果一个20英尺长的集装箱不知何故压倒一名49岁的新加坡籍工人。

发言人也说，救护人员到场后当场宣告伤者不治。

工厂属Allied Container所有，死者也受聘于这家公司。人力部表示正在调查这起工伤意外，并已指示公司停止一切装卸集装箱的工作，并停止使用侧向装卸机。

《海峡时报》过后联系公司，但一名经理受访时表示，警方正在调查中，公司因此无法置评。

警方发言人受询时证实昨早8时59分接到通报，一名42岁男子在鲁莽行事导致他人死亡的罪名下被逮捕归案。调查正在进行。