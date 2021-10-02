每日新增病例预料下周破5000起

（早报讯）本地冠病病例继续激增，每日新增病例预料下周会破5000起，但绝大多数将是无症状或症状轻微的病患，可安全地在家自我隔离和康复。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇今天（10月2日）傍晚在记者会上说，尽管我国本周起进入约一个月的稳定疫情阶段，以减缓病例的增加速度、争取时间扩大居家康复计划和医疗设施，但措施仍需要时间见效。

根据卫生部文告，本地每日新增病例数继续上升，但增幅似乎略有放缓。社区病例翻倍的时间从约八天延长到约10天。

卫生部说，每日病例将很快超过3000起，甚至可能在本月中破5000起。但绝大多数病患将没有症状或症状较轻，适合居家康复。须入住加护病房的患者占比仍然很低，约0.2%。

尽管如此，当局强调，如果有大量病例，即使只是0.2%的患者入住加护病房，人数仍很多。目前已有34名冠病病患在加护病房，这个数字预计还会上升，当局将密切观察。

此外，考虑到德尔塔（Delta）病毒的平均潜伏期较短，我国也将调整边境管制措施。从10月6日晚上11时59分起，入境旅客须履行居家通知的天数，将从14天减至10天。旅客须遵守的防疫边境措施也将取决于他们过去14天的旅游史，而不是原本的21天。