本地未接种疫苗者患冠病死亡风险比接种者高14倍

（早报讯）我国有1.67%未接种疫苗的冠病患者，需要进入加护病房接受治疗，病情严重者不治病逝。总体来说，未接种疫苗者如果染疫，需要在加护病房或因冠病去世的风险，比已接种疫苗者高出约14倍。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（10月2日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，目前进入加护病房以及因冠病去世的风险最高的，是60岁以上未接种疫苗的患者。

根据卫生部的文告，从5月至10月，需在加护病房或病逝的患者当中，有约14.2%是未接种疫苗的80岁及以上年长者、7.6%为年龄介于70岁至79岁之间的未接种者以及5.6%的60岁至69岁未接种者。

麦锡威说，那些已完成疫苗接种的病患当中，只有1.9%的80岁及以上年长者、0.7%的70岁至80岁年长者，以及0.1%的60岁至69岁年长者，需要加护病房的治疗，或因冠病病逝。

卫生部长王乙康也说，根据之前的数据，未接种疫苗者需要加护病房治疗或病逝的几率，比已接种者的风险高出近12倍。

“随着我们不断地更新数据，现在的资料显示，未接种疫苗的患者进入加护病房和去世的风险，比已接种疫苗的病患高出14倍。”

王乙康也说，在过去两个星期，未接种疫苗的年长者感染冠病有下降的趋势。在每日的新增病例中，未接种疫苗的年长者占了0.7%至1.2%左右。