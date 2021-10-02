王乙康：居家康复计划情况改善

（早报讯）卫生部长王乙康说，随着新加坡武装部队加大支援力度，目前的居家康复情况已有所改善。当局也和人民协会合作，为居家康复冠病患者提供支援。

王乙康今天（10月2日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，武装部队投入大量资源，以解决居家康复计划的缺口，因此当局目前能够较为顺畅地让更多冠病患者加入居家康复计划。

“因为缺少资料或是联络号码错误等问题，一些冠病患者或还是会面临一些延误。除了这方面的问题以外，我们每天都能够顺畅地让患者加入居家康复计划。”

王乙康也说，了解有许多在居家康复计划的患者无法拨通卫生部的热线电话，当局正在投入更多资源改善这一情况。

“我们也已加强远程医疗护理服务，增加更多提供远程医疗护理服务者。因大多数居家康复者其实无须经常联络远程医疗服务人员，他们目前仍能应付。我们也在和人协合作，为居家康复者提供支援。”

王乙康说，居家康复计划仍有进步的空间，如扩大服务以应付更多的患者，武装部队和卫生部正在积极着手改善。

他指出，随着新增病例持续翻倍，下来可能达到5000起，当局面临的一大挑战是需要动员更多医疗人员到不同的设施提供援助。他也呼吁医生和护士加入当局的医疗义工团队，到各个设施提供协助，以及为居家康复的患者提供远程医疗服务。