客工定期轮检逐步改用ART 有确诊病例宿舍隔离范围将缩小

（早报讯）客工定期轮流检测将逐步改用抗原迅速检测（ART），接下来被隔离的客工也将只限于与确诊病患同住一屋者。

人力部周六（10月2日）发文告指出，客工宿舍居民当中超过九成已经接种疫苗，而且大多数年纪较轻。

“染病的客工当中，绝大多数没有出现症状，没有任何一个人送入加护病房（ICU），只有一名接种了未获得大流行病特别采用程序（PSAR）批准疫苗的客工一度接受氧气治疗。”

目前我国通过PSAR批准的疫苗只有两款，即采用信使核糖核酸（mRNA）的辉瑞／复必泰和莫德纳疫苗。获世界卫生组织紧急批准的其他疫苗则未纳入全国疫苗接种计划，它们包括采用灭活技术并已经在我国私人诊所施打的中国科兴和国药疫苗，以及使用腺病毒载体的阿斯利康和强生疫苗。

人力部也说，定期检测仍是尽早发现和隔离病例的基础，当局上个月13日起就已在定期轮流检测（RRT）周期之外，要求客工定期进行ART。

接下来，定期轮流检测将逐步改用ART进行，但是住在客工宿舍的客工，如果出现急性呼吸道疾病症状，应继续在其中一个区域医疗中心求医，一旦出现临床症状，这些客工将接受聚合酶链式反应（PCR）测试。

另外，客工过去一旦出现确诊病例，被隔离有可能包括整栋宿舍的居民。接下来只有与确诊病患同住一屋者才会接到隔离令，他们的隔离期则会从过去的14天缩短为10天。这些客工在接触病患后的11天至14天则要自行进行ART检测。

卫生部说，修订后的隔离令将在保障公共卫生的同时，减少对工作的干扰。不过，一旦出现新的大规模感染群，当局可能扩大隔离的范围。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙在抗疫跨部门工作小组记者会上也呼吁雇主和客工宿舍运营者给予支持、耐心、理解与合作，以便让客工宿舍更具坚韧性。

“请放心，人力部将和你携手向前进，并解决可能遇到的任何挑战。我也要向客工宿舍居民保证，在有必要时，你们将继续获得适当的医疗护理。”