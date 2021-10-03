小六数学考题难倒大众 本地机构也来蹭热度

（早报讯）还在纠结小六会考数学考题中的海伦（Helen）或伊万（Ivan）谁更有钱？陆路交通管理局让你不要再数硬币，使用“新便利”（SimplyGo）服务，通过“免接触”信用卡、智能手机或易通卡包支付车资，简单又便利！

在前日（10月1日）的小六会考数学试卷结束后，一道数学题目在网上疯传，难倒了不少人，一些本地机构趁机在社交媒体发文，“蹭”一股热度，幽这道题一默。

试卷的题目问道：海伦和伊万拥有相同数量的硬币。海伦有一些五毛钱硬币和64个两毛钱硬币。这些硬币的重量为1. 134公斤。伊万则有一些五毛钱硬币和104枚两毛钱硬币。谁拥有更多的钱，共多出了多少？假设每枚五毛钱硬币比两毛钱硬币重2.7克，伊万的硬币重量是多少公斤？

陆交局昨日（10月2日）在面簿贴文“回应”，不要再数硬币了，使用“新便利”（SimplyGo）服务，在乘搭公共交通工具时告别沉甸甸的硬币和实体充值卡。“您可以使用‘免接触’信用卡来支付巴士和地铁票价，也可以使用智能手表、手机或已注册账户的易通卡。”

华侨银行也在面簿贴文说，“他们（海伦和伊万）将硬币带到华侨银行新的自动提款机，并免费存入银行”。

星展银行的面簿贴文则表示，“当他们在数硬币时，雅各布使用DBS PayLah！买了最后一只鸡翅。”

新加坡红十字协会借机呼吁大众为本地弱势群体和阿富汗救济金捐款，其面簿贴文指出，“对他们来说，谁拥有更多的硬币或是硬币的重量都不重要。海伦和伊万心地善良，将他们的钱捐给新加坡红十字协会，帮助国内外弱势群体。”

新加坡中央医院的面簿贴文则说，“海伦和伊万在数完硬币后用肥皂彻底清洁双手”，提醒大众养成勤洗手的好习惯。

不少网友在这些机构的面簿留言区评论，赞赏这类宣传方式幽默风趣，极具创意。