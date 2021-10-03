呼吁年长者少出门奏效 但还是有的成群扎堆

（早报讯）联合领导抗疫跨部门工作小组的三名部长吁请年长者减少出门，今早在牛车水、四马路和大巴窑的年长者大幅减少，有摊主反映比平时的周末少了超过一半。不过，熟食中心内仍能看到不少年长者没有戴好口罩聚集，情况令人担忧。

贸工部长颜金勇、卫生部长王乙康和财政部长黄循财昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上强调，德尔塔变种毒株专门攻击年长者，年长者应减少出门，并注意防疫安全。

记者今早走访牛车水大厦、四马路观音堂佛祖庙和大巴窑4巷巴刹与熟食中心观察情况。其中牛车水大厦小贩中心内，食客同平时相比明显减少，由于当局在大厦外的座椅和下棋区都拉起了封锁围网，因此没有出现年长者聚集的情况。

根据记者观察，虽然年长者人数减少，但还是出现一些年长者在熟食中心内五六人聚集，并拉下口罩聊天。据附近摊贩反映，这种情况屡见不鲜、一些食客也屡劝不听。

一些年长者告诉记者，虽然明白疫情很严重，但自己不得不出门。梁细英（81岁，家庭主妇）就说：“不出门怎么买菜？我不会上网买菜，就算可以不出门，但是不可以不吃饭吧？但我会小心的，出来主要只是买菜，买了就走，不会和其他人交流。”

陈顺山（82岁，退休）则说：“我觉得熟食中心是还好，这里比较通风，也没那么多人。如果不出来走走，我觉得很容易闷出病，腿很快就没有力，精神也会不好，所以我觉得大家对年长者不要那么苛刻。我们不应该聚集，但也不要说连去散步都不可以。”

经营素食摊位的郑智光（37岁）则指出，今早来到熟食中心的年长者比平时少了一半，他对于这种情况感到并不意外，反而希望有更多人能选择打包食物。他指出，牛车水大厦之前因为出现感染群而被迫关闭，如果食客打包则可以避免因出现传播而必须关闭。

他说：“现在大家都有点怕，所以可以做什么就做什么，可以去打疫苗就打疫苗，如果可以的话也应该打包回家吃，让我们一起解决当前危机，好过疫情反反复复，影响会比较大。”

售卖卤鸭的郭好章（52岁）则说：“今天来熟食中心的年长者少了将近七成，对我们生意影响很大，但现在的情况很严重，我们也没有办法，只能准备比较少的食材。今天打包的人比平常多三成，如果大家愿意尽一分力配合打包当然最好，安全第一。”

四马路观音堂佛祖庙虽然配合防疫措施收紧，将从9月27日关闭至10月24日，但是今天仍有不少信众到寺庙门口进行简单的礼拜就离开。

在附近干粮店工作的蔡水炎（52岁）指出，今天到四马路的年长者人数同之前相比减少了超过四成，大家普遍都比较配合政府的建议，虽然多少会影响生意，但这也是必须的。“每天看到病例人数我们也会担心，希望这几周疫情可以减缓，再让生意重回轨道、”

其中一名信徒李秀英（82岁）则说：“我今天刚好走过，就顺道过来拜拜。现在都会尽可能减少出门，平时也尽可能打包，今天是因为要修理电话才出来。我觉得年长者要学会怎么样保护自己，如果真的觉得闷，我觉得打电话和亲友联系就好。”

另一名年长者李亚妹（90岁）则几乎每天早上都会到住家附近的大巴窑4巷巴刹与熟食中心喝咖啡，顺便买菜和面包。回家前，她也经常在附近的凉亭坐一坐，与朋友聊天，但在中午之前就会回家。

“我一个人住，不出门真的很闷，老人家就是需要出门走走晒晒太阳的。但是我不会去太多人的地方，看到很多人就不过去，也会一直带口罩。”

疫情之前她每个周末会到教堂，现在不能去，她却又喜欢跟人谈天，因此更加郁闷。已经接种两剂疫苗的她说：“感染不感染冠病也不是我们可以控制的，出门一下子没事的啦。”