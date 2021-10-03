专家：应简化居家康复计划以减轻公共医疗体系压力与公众焦虑

（早报讯）居家康复计划近期在执行上出现混乱，受访专家表示应简化该计划的设计，以方便当局执行，公众也能更好遵守所有措施。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授受访时指出，目前的冠病检测与隔离程序都过于复杂，应该适当简化，并给予全科医生更多根据病人具体情况做出临床决定的裁量权，而非一味按照复杂的规章行事。

“我们应借鉴诊断治疗其他如流感和或肺结核等可能致命的呼吸系统疾病时的方式，在身体不适时去全科诊所或综合诊疗所让医生诊断，病情较严重的才转去医院，其余患者则回家养病，并通过全科诊所继续观察病情。既然我们早在几个月前就以准备视冠病为地方性流行病，那为何不用这一模式应对。”

传染病专家梁浩楠医生也认为，虽然简化程序后可能难以避免少数病例无法被检测到，但也总好过现在因复杂的措施而很难即时发现所有病例。

“例如，政府可考虑将隔离令（Quarantine Order）和居家康复计划下的隔离令（Isolation Order）二合为一，反正病患都是在家休养。另外一种更直接的做法是直接将病人在家隔离14天，而非还要让他们依情况出门做检测。因为大部分病患通常在首七天内出现症状，并在接下来的七天里逐渐康复，之后就没有传染性了。这样既能保护自己也可降低感染其他公众的风险。”

淡马亚也说，除了在疗养院和乐龄日间活动中心内工作，会与年长者有近距离互动的员工之外，我国迟早将停止要求多数人接受隔离令，因此在家隔离和进行抗原快速检测（ART）比要求公众重复到诊所做聚合酶链式反应检测（PCR）更合理。

亚历山大医院传染病科兼慢性疾病科副顾问医生孙锦则持保守看法，她表示ART检测可测试病患是否还具传染性，因此对决定是否让病人是否恢复正常生活比较有用，但PCR由于其准确性，仍是一种无法被完全替代的重要检测方法。