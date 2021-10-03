律师：伪造ART冠病检测结果或被判坐牢

伪造冠病抗原快速检测结果，或会被判坐牢。

卫生部9月6日宣布，非强制性轮流定期检测的工作场所应在两个月的时间内，每周对到场工作的员工进行定期检测。

尽管是非强制性的轮流定期检测，但赢必胜律师事务所黄国彦律师告诉《海峡时报星期刊》，如果公司和员工提交伪造的抗原快速检测结果，仍可能因伪造和欺骗而被定罪。

30岁的中国公民张绍鹏曾为了在餐厅堂食而伪造冠病疫苗接种证书，上周被判入狱三周，黄国彦律师当时是他的代表律师。

黄国彦指出，若拍摄了朋友的抗原快速检测结果照片，并将其当作自己的检测结果照片，则可能犯下欺骗罪。而篡改照片，将阳性结果改成阴性结果，则可能构成伪造罪。

如果欺骗罪名成立，每项可被罚款或监禁长达三年，或两者兼施。犯下伪造罪者最高可被判入狱四年或罚款，或两者兼施。

人力资源公司任仕达（Randstad）的新马区营运董事佳雅·戴丝（Jaya Dass）指出，其中一个可以杜绝此类行为的方法包括，雇主可以要求员工在提交检测结果时拍摄自己进行检测的过程。

但她说，这会产生更多的行政工作，并需要人力资源团队进行审查。

戴丝说：“员工必须明白他们有责任如实报告自己的检测结果，因为这不仅会影响他们，还会影响同事和与他们接触过的家人。”