护照有效期增至10年 当局一天内接2500申请

从本月开始，新护照的有效期从目前的五年增加到10年，移民与关卡局在当天就接获2500份网上护照申请。

移民与关卡局在今年5月宣布，为了减少公民更新护照的频率并提高便利，从10月1日起，申请办理或更新护照的16岁及以上者，护照有效期将延长至10年。

据《海峡时报星期刊》报道，移民与关卡局在开放申请当天，通过互联网电子服务（e-service）系统收到2500份护照申请。

疫情期间，由于多个国家仍实行旅游限制，过去一年申请护照的人数减少了近60%。

据报道，移民与关卡局今年1月至8月发出13万7000本护照，去年同期则发出23万1000本护照。

旅行社指出，申请护照的人数激增说明更多国人有意到国外旅游，旅行社也收到许多在今年年底前往美国、欧洲和澳大利亚等地方旅游的询问。

旅行平台客路（Klook）经理萨拉万（音译，Sarah Wan）指出，越来越多国家正在逐步开放边界，更多国人想旅游，也反映出人们对恢复出国旅行的信心。

打算与妻子到德国旅行的扎基·朱弗里（数码行销，41岁）说，他护照于11月截止，会尽早更新护照。

他说，在公布旅游走廊计划前，他觉得没必要赶着更新护照，不介意让护照失效。

移民与关卡局发言人说，更新失效的护照不是强制性的，没有更新的话也不会受到惩处。新加坡人如果身处新加坡，又没打算旅行，是无须更新失效的护照。