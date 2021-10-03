历来最大收购交易 新科工程逾36亿元收购美国运输业领先企业TransCore

（早报讯）新科工程（ST Engineering）将做出该集团历来最大宗收购，以26亿8000万美元（36亿2000万新元）收购采纳创新技术方案的美国运输业领先企业，以加速集团在智能城市业务的增长以及定位为智能移动龙头企业。

集团今天宣布签订协议，收购TransCore Partners和TLP Holdings的所有权益。卖方为多元科技企业儒博科技公司（Roper Technologies）的子公司。

TransCore有80多年的历史，是北美运输业的领导企业。它为包括新一代电子收费、拥堵定价，智能交通系统（ITS）、后端解决方案和RFID产品在内的应用，提供创新的技术解决方案和工程服务。

集团表示，TransCore也与纽约曼哈顿的一个拥堵收费项目签订了合同，这是美国有史以来的第一个这类项目。

新科工程总裁兼首席执行长钟思峰说：“智慧城市领域一直是新科工程的一个重要战略重点领域。TransCore能很好地配合我们策略，它的公路运输解决方案将辅助和加强我们的智能交通铁路和公路解决方案。”

他指出，通过这次收购，集团将在科技和创新等优势的扶持下，成为智能交通市场的领导企业。收购表明集团将继续致力于通过可持续的全球化为股东创造长期价值。