（早报讯）美国周五隔夜股市反弹，三大指数全线上扬，但以全周表现来看，上周走势仍是疲弱。

美国三大指数中，道琼斯工商指数上周五的涨幅最显著，达1.43％，纳斯达克指数和标普500指数分别上扬0.82％和1.15％。不过，以全周表现来看，标指和纳指分别下跌2.2％和2.3％，全周跌幅是自2月26日以来最大的。道指表现也不佳，全周下滑1.4％。华尔街股市下滑，主要是因为美国政府债务上限问题，以及市场预期美国联邦储备局将在缩减量化宽松政策后更快加息。

新加坡海峡时报指数上周全周跌10.24点或0.33％，周五收报3051.11点。

周一（10月4日）值得关注个股：

1）中国牙科公司奥新全民口腔（Aoxin Q&M）将以2940万元收购Acumen Diagnostics的49％股权。Acumen Diagnostics是全民牙科集团的子公司，集团目前占股51%。收购项目完成后，集团在这家公司的有效股权增至67.15%。

2）Medi Lifestyle的子公司Healthpro Group (S)和Healthpro Group (M)将全面收购Impact BPO Services和Impact BPO的所有权益，使后者成为旗下的全资子公司。

3）新科工程（ST Engineering）昨天宣布，以26亿8000万美元（36亿2000万新元）收购美国智能交通业者TransCore，以加速集团在智慧城市业务的增长。这是集团历来最大宗的投资。

集团是与多元科技企业儒博科技公司（Roper Technologies）的子公司签订协议，收购TransCore Partners和TLP Holdings（合称TransCore）的所有权益。