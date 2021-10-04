本地常见精神疾病每年可造成17亿元经济与社会成本

（早报讯）研究显示，本地六种常见精神疾病的患者平均每人每年需额外花费近4000元，导致我国每年用于精神疾病的开销预计达17亿元。

这是新加坡首次针对精神疾病造成的经济负担或社会成本得出研究结果。这六种常见的精神疾病包括严重抑郁症、一般焦虑症、双相情感障碍（bipolar disorder）、强迫症、滥用酒精和酒精依赖。

研究显示，患有这些常见精神疾病的人每人每年需在应对精神疾病方面额外花费4619.3元。考虑到年龄、性别、种族、婚姻状况等社会人口因素，以及将精神疾病、社会人口变量和身体健康状况之间的相互影响造成的开销排除在外之后，这些患者平均每人每年的额外花费为3938.9元。

而在本地18岁及以上的成年人中，常见精神疾病的患病率为13.9%，这意味着我国在医疗资源开销与生产力损失方面的花费每年可达17亿元。

以上研究数据来自2016年启动的第二次新加坡精神健康调查结果，该研究由心理卫生学院、卫生部与南洋理工大学合作展开，由卫生部与淡马锡基金会资助，调查内容包括本地常见精神疾病的患病率及其相关因素、不同精神疾病的治疗差异以及本地成年人的求助行为。

心理卫生学院医疗研究委员会副主席麦蒂丽苏巴玛宁（Mythily Subramaniam）副教授表示：“当我们身体不适或使用医疗资源时，都会产生由卫生系统或社会承担的费用，而额外费用指的是患者因某种特定健康状况而产生的额外花费。我们的研究重点是常见精神疾病患者的额外费用。”

该研究在2016年至2018年期间对6126名参与调查者进行面对面的访问。除了确定本地常见精神疾病的患病率和患者的求助行为，该研究还收集了受访者在访谈前3个月的医疗资源利用情况、他们的身体健康状况，包括高血压、心血管疾病、慢性疼痛、癌症和糖尿病，以及社会人口学信息。

研究主要通过直接医疗护理、中长期护理服务、间接医疗费用，以及缺勤或减少工作量而导致的生产力损失四个方面，确定额外成本。

造成精神疾病患者额外费用的主要因素是直接医疗护理和生产力损失，分别占比54.8%和43.8%。生产力损失方面，患有精神疾病者每年因缺勤或减少工作量而导致的损失分别为1091.6元和931元，这一数据比没有精神疾病者的597.9元和302.9元要高得多。

心理卫生学院研究部首席生物统计学家艾迪曼西亚·本·阿卜丁（Edimansyah Bin Abdin）说:“研究表明无论是直接医疗成本还是生产力成本损失，精神疾病都对我们的社会造成了巨大的经济负担，而实际成本可能要比17亿元更高，因为该估算中还未包括亲友照顾患者的支出、药物、就业支持计划、其他社会服务以及失业相关的经济损失。此外，我们的研究分析仅调查了本地六种常见的精神疾病，而未包括精神分裂症等其他疾病。”

麦蒂丽苏巴玛宁副教授说：“新加坡常见精神疾病的患病率从2010年的12%上升到了2016年的13.9%。从全球趋势来看，未来很可能还会增加，进而给社会带来更高的额外成本，因此需要加强预防、早期治疗和辅助支持服务。”

她也补充：“心理健康知识的普及和去污名化工作对早期干预至关重要，而恰当的护理与使用经证明的作业方式将有助于管理医疗保健成本的使用。注重职业康复和工作场所的心理健康支持可以帮助减轻生产力损失。”