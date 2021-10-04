接种科兴和国药冠病疫苗者未来可能要打追加剂

（早报讯）接种科兴和国药冠病疫苗的人，虽然时间还未到，但接下来也可能要接种追加剂。

卫生部长王乙康今早（10月4日）在国会答复杨厝港区议员叶汉荣的询问时说，截至昨天，接种信使疫苗后出现严重不良反应者中，超过1900名公众已到公共医院接种第一剂科兴疫苗，另有约1300人已完成两剂的科兴疫苗。

此外，约55万名年长者已受邀接种追加剂。根据卫生部昨晚的文告，近28万人已打完追加剂，另有9万人已预约接种。

王乙康也透露，卫生部将在时间成熟时，邀请之前接种过科兴或国药疫苗并符合条件的公众，接种信使核糖核酸（mRNA）的辉瑞／复必泰和莫德纳疫苗作为追加剂。

但他也指出：“不过，他们大部分还没到时间打追加剂。”

至于是否会探讨把其他的疫苗用作追加剂，王乙康表示卫生部冠病疫苗专家团仍在研究混合接种（heterologous）的策略，并会评估是否能为之前接种mRNA疫苗的公众提供非mRNA疫苗作为追加剂。

“现有数据显示，mRNA疫苗作为追加剂的效果最好，因此我们将继续为公众施打这些疫苗。”

王乙康答复宏茂桥集选区议员黄玲玲询问时也透露，卫生部冠病疫苗专家团将继续分析全球数据，评估疫苗追加剂对较年轻的群体，以及对如医护等身处高风险环境下的前线员工的有效性和安全性。

由于政府施打疫苗追加剂的进展良好，本地还未出现疫苗效果过期的问题，因此政府现阶段不会修改合力追踪手机应用来反映是否接种了追加剂。但王乙康也说，这是政府日后必须考量的问题。