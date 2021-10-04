目前公共医院15％病床用于收治冠病病患

（早报讯）冠病病患目前占用了公共急症医院约15％的病床。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今天（10月4日）在国会答复多名议员有关冠病疫情的口头和书面询问时透露上述数据，并指以上病患占了本地总病例人数的约10％。需要输氧或在加护病房治疗的病患占了总病例的2％，大多是未接种疫苗者或年长者。

他说，过去三个月，加护病房病床占用率从26％激增至53％，隔离病床占用率从58％升至86%，社区护理设施的病床占用率则从10％增至35％。抗原快速检测或聚合酶链式反应检测（PCR）呈阳性者到公共医院紧急部门挂急诊的人数也猛增七倍。

普杰立透露，两个星期前，70岁以上冠病病患接到阳性PCR检测结果的12小时内，就会被送达医院。鉴于目前病例数字较高，病患平均会在接获阳性结果的48至72小时才会送医就诊。

他也提到，新加坡民防部队的救护车是预留给载送紧急医疗情况的患者，而卫生部另有95辆专属救护车用于载送冠病病患到不同的医疗设施。卫生部会采取行动扩大医院和医疗资源，确保所有需要医疗护理的患者，不论冠病病患与否，都能得到所需的治疗。

普杰立说，目前有187张加护病房的病床是专门给患重症的冠病病患，若有需要，当局可在短时间内增加加护病房病床。

他透露，近400名医疗职员被发现患冠病，卫生部因此正在密切留意医院的人手情况。