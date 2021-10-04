曾暴打前女友致死判监 男子又涉性虐女友

曾因为暴打前任女友见死不救坐牢，无业汉出狱后又涉及性虐案，因怀疑现任女友偷东西对她拳打脚踢，将白板笔和电池塞入她肛门进行“惩罚”，被判坐牢13年7个月92天及鞭打12下。

被告是32岁的祖克菲里（Zulkifri Bin Said），他共面对十项控状，包括严重性侵、刑事恐吓、非法禁锢、非礼、蓄意伤人等，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告于2018年11月16日至19日，与表哥塞夫拉（33岁，包装工）及27岁的女友同住在被告与母亲位于裕廊西的单位中。为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料。

19日早上，被告指女友从单位内偷走充电宝和电动踏板车（E-Scooter）等东西。两人起争执，女友否认偷窃，被告与表哥一怒之下对她拳打脚踢、扯坏她衣服，被告的手表也造成她头部割伤流血。

接着，为了惩罚女友“偷窃”，被告威胁对方若不让他把东西放进她的肛门，就要打死她。女友因害怕而屈服，被告则将白板笔和电池等至少两样物品塞进了她的肛门。

表哥期间坐在床上观看，女友感到剧痛，被告让她自己进厕所拿出物品，但她始终无法拿出卡住的电池。

女友受不了殴打，答应赔偿300元，两人帮忙清理女方脸上血迹时，被告还用剪刀剪了她的头发。

被告让她化妆掩盖脸上伤口，穿上外套和头巾，三人下午时分一同到裕廊西1道第502座组屋附近的银行取钱。

当两人发现她银行没钱时，在附近巴士站将她推倒在地、对她拳打脚踢，还脱掉她外套，露出内衣。

女友拼命喊叫求救，一名路过的司机见状鸣笛并帮忙报警。

被告与表哥当天被捕，女友则被送往医院治疗，住院四天。