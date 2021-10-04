新手司机不熟路 德士开上金沙购物中心人行道

（早报讯）新手德士司机不熟路，不小心开进了滨海湾金沙购物中心外的人行道。有公众不解他为何一直在人行道附近兜圈和向路人挥手，其实他只是在小心翼翼地寻找出口，最后在保安的帮助下，才顺利驶回到马路上。

社交媒体昨晚流传一段视频，指一辆德士昨天开进滨海湾金沙购物中心外的人行道，视频引起网友热议。

视频画面显示，当时人行道上人来人往，周围都有路人、脚踏车骑士和滑板爱好者，突然一辆康福德高的德士开了进来，往滨海湾艺术科学博物馆（ArtScience Museum）缓慢驶去。

而德士当时亮着可载客的绿灯，相信车上没有乘客，公众对德士闯入感到不解和奇怪，不少人还掏出手机拍下这一幕。

德士过后再科学博物馆外围绕一圈后，又驶回金沙购物中心外，还一度反方向行驶。跟着视频可见德士上的中年男司机摇下车窗，对周围的公众挥手，似是感到不好意思。

不少网友猜测德士可能送乘客到金沙购物中心或去那里载客，不小心从海湾连路驶入人行道，也有人觉得这是一名新手德士司机，或许在该区迷路了。

一些网民则担心德士开进人行道会危及其他道路使用者的安全，大家都希望德士公司能彻查此事。

康福德高企业有限公司集团品牌及联络总监陈爱玲回复本报询问时表示，这名德士司机是一名新手，他在滨海湾金沙购物中心让乘客下车后，由于对该区不熟悉，因此不小心驶进购物中心外的人行道。

“他过后发现无法倒车，所以就在人行道缓慢驾驶，寻找回到马路的出口。他最终寻求附近保安人员的帮助，在保安的指引下回到马路。

她指庆幸的是没人在这起事故中受伤，公司也已经给予德士司机警告。