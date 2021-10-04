教育部本周将宣布是否延长小学生的居家学习

（早报讯）多数小学生还未接种冠病疫苗，中学生则大部分则已完成接种，教育部因此对小学采取更谨慎的防疫措施。对于小学生目前进行的居家学习是否会延长，教育部这个星期会做宣布。

教育部长陈振声今天（10月4日）在国会回复议员杰乐·大卫（宏茂桥集选区）有关教育部是否会延长小学生目前的居家学习，以及会否让中学或年龄更大学生会考前也居家学习的询问时说，教育部对中小学的防疫考量不同。

陈振声说，多数小学生还未接种疫苗，教育部对小学的防疫措施更为谨慎。绝大部分的中学生则已完成接种，有鉴于此，中小学生和他们家长的焦虑程度不太一样。

至于小学生目前的居家学习是否会延长，陈振声说，教育部本周内会做有关宣布。

陈振声说，他目前不做任何关于居家学习的宣布，原因是小学离校考试在进行中，教育部希望校长和教师专心应付目前的工作。此外，教育部正进行安排，希望先同教育部工作者沟通，才在本周内做宣布。

随着病例激增，为更好地保护还不能接种冠病疫苗的年幼儿童，教育部较早前宣布，所有小一至小五学生从9月27日起，进行居家学习，直到10月6日。而小六会考生和往年一样，在9月25日至29日期间在家备考。

教育部在9月24日再宣布，为了让学生们能更安心地居家学习与休息，居家学期延长至10月7日。这意味，小学生从9月27日起，在家学习两周，直到10月11日才回校。

另一方面，陈振声也保证教育部会尽所能确保N水准、O水准和A水准考试将在安全的情况下进行。