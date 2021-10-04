亚太市场今天情绪谨慎 银行股助推海指扬升1.3％

（早报讯）虽然美国股市上周五强劲扬升，中国恒大问题和对经济滞涨的担忧导致区域股市今天（10月4日）涨跌不一，主要股市当中，香港股市领跌，而新加坡股市在本地银行股扬升带动下领涨。

新加坡股市晴雨表海峡时报指数今天涨1.26％或38.54点，闭市报3089.65点。香港和东京股市各跌2.19％和1.13％，悉尼股市则上涨1.20％。首尔、上海和深圳股市休市。在新加坡闭市时，美国三大股指的期货下跌0.2％至0.4％不等。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，海指今天表现优良，估计是因为美国上周五较好的市场情绪，虽然说中国市场正值黄金周休假以及香港股市因为担心中国恒大的问题而猛跌。不过，市场迈入第四季的不确定环境之时，情绪继续谨慎。美国股指期货目前走低。

本地股市今天整体交易量回弹至14亿7000万股，交易总值增至11亿8000万元。上升股248只，下跌股238只。23只海指成份股上涨，7只下跌。

海指半数涨幅来自三只本地银行股的贡献。华侨银行（OCBC）涨1.85％至11.58元，星展集团控股（DBS）涨1.23％至30.34元，大华银行（UOB）涨1.44％至26.00元。

云顶新加坡（Genting Singapore）在海指成份股当中涨幅最大，闭市报0.73元，涨2.82％，交易量3600万股，也是交易量最高的成份股。

新科工程（ST Engineering）今天股价扬升2.65％，在海指成份股当中涨幅第二大，闭市报3.88元，交易总值3653万元，居全场前十名之列。它昨天宣布以26亿8000万美元（36亿2000万新元）收购美国智能交通业者TransCore，加速集团在智慧城市业务的增长。这是集团历来最大宗的投资。