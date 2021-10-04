尚穆根：对付外来干预和防止政府滥权 FICA在二者间取得最佳平衡

（早报讯）内政部长兼律政部长尚穆根说，与内部安全法等其他法律相比，防止外来干预（对应措施）法案是让政府能更具针对性和精准地处理这类威胁。他也承认，法案存在被滥用的风险，也不能全面抵御外来干预，但它已经是当局在应对外来干预和防止政府滥权之间所能取得的最佳平衡。

防止外来干预（对应措施）法案（Foreign Interference（Countermeasures）Act，简称FICA）今天（10月4日）在国会进行二读辩论。法案将授权内政部长发布指示，要求个人或机构助查和对付敌意信息宣传。由内政部长任命的主管当局也可将个人或组织列为“具政治影响力的人”。

针对法案引起的争议，包括它出炉仅三周就要国会表决是否过于仓促，尚穆根在国会上强调，这个课题已广泛提出和讨论了三年多，不论是在打击网络假信息国会特选委员会2018年的报告中，或是这几年的国会提问与辩论。

他也澄清有关法案的一些误解，像是它并非要限制新加坡人与外国人的正常往来。尚穆根说，我国的成功与活力取决于保持开放，一个搞封闭的政府将导致新加坡走向毁灭。

学者方面，尚穆根也强调，只要他们是与外国人进行专业合作、研究感兴趣的课题，就不构成敌意信息宣传。

针对政府会否滥用权力，尚穆根坦言，赋予任何政府权力都存在风险。因此，人们必须权衡，是流氓政府（rogue government）滥用权力，还是外来干预进行破坏，会构成较大的风险。他也强调，在新加坡，民众向来信任政府，时间证明了政府的治理方式让多数人受益。

此外，尚穆根指出，内政部长在内部安全法令、刑事法（临时条款）法令，以及维持宗教和谐法令等法律下，已享有比FICA更多的权力，包括未审先扣。FICA只是给予政府额外工具，来更具针对性和精准地应对外来干预。他认为，法案已在应对外来干预和防止政府滥权之间取得了最佳平衡。