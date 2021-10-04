李总理致函贺岸田文雄出任日本首相

（早报讯）李显龙总理今天（10月4日）向日本新任首相岸田文雄发贺函，肯定新日两国之间极佳的双边关系，并期待进一步深化合作；他也致函卸任首相菅义伟，感谢对方对新日关系的大力支持。

日本执政党自民党新任总裁岸田文雄（64岁），今天被推选为日本第100任首相，接替未寻求连任的菅义伟（72岁）。

李总理在给岸田文雄的贺函中说，新日两国在冠病疫情中持续的合作和相互支持、保持互联互通以及疫后的恢复，都彰显了两国双边关系的坚韧性。

李总理说：“新加坡和日本今年庆祝建交55周年，两国还有许多有着共同兴趣的领域可以开展合作，其中包括数码化，以及应对气候变化和老龄化社会等共同挑战。”

他指出，新加坡和日本也在区域和国际问题上密切合作，其中包括维护多边贸易系统和支持基于规则的秩序。

“新加坡赞赏日本作为跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）委员会主席国起到的领导作用，希望明年新加坡接任之后能够得到日本的支持。我们也期待区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）早日生效。”

李总理也说，他和岸田文雄上一次见面是2019年9月，“我欢迎你很快再度访问新加坡”。

李总理在写给菅义伟的信中说，对方在漫长的公共服务生涯中，为改善日本人民的生活做出了不懈努力，并在领导日本数码化以及可持续发展的努力中，发挥了至关重要的作用。

“作为首相，你带领国家渡过疫情中前所未见且充满挑战的时期，日本也在你的领导下成功举办2020年东京奥运会和残运……这些努力不仅有利于日本，也有利于国际社会。”