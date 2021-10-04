报业控股房地产投资信托全年DPU同比增加98.5%至5.40分

（早报讯）由于在澳大利亚收购的商场对全年营收做出贡献，报业控股房地产投资信托（SPH REIT）全年每单位派息同比增加98.5%至5.40分，可派发收入同比也增加超过一倍至1亿5016万元。

这包括上财年在冠病纾困措施下延迟派发的1450万元，即每单位0.52分。

信托是在今天闭市后宣布全年业绩。

该信托的总营收同比增长14.8%至2亿7720万元，净房地产收入（NPI）也上扬11.4%至2亿零260万元，这主要是因为前一年在澳大利亚收购的韦斯特菲尔德马里昂购物中心（Westfield Marion Shopping Centre）贡献了全年收入，给予租户的租金援助也较低的关系。

截至8月底，信托取得98.8%的租用率。不过，疲弱的零售出租情绪给更新租约和新租约造成影响，使得组合租金下调幅度为8.4%。

按可出租面积计算，组合的加权平均租赁期为5.4年。

本地商场方面，尽管客流量下滑27%，但租户销售额稍微增加1%。其中，郊区商场金文泰广场（The Clementi Mall）的客流量虽下挫33%，但租户销售额却上扬5%。

澳洲商场方面，客流量和租户营业额都稳健恢复至接近冠病前水平。

截至8月底，信托的负债率为30.3%，拥有充裕的举债空间。债务到期日妥善错开，平均期限为2.9年。

信托股价今天起0.54%，收报0.93元。