（早报讯）原料价格上扬可能引发通货膨胀，拖慢经济增长势头，促使投资者采取谨慎态度。美国周一隔夜股市下挫，三大指数全线下滑，纳斯达克指数的跌幅最显著，达2.14％，标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌1.30％和0.94％。

新加坡海峡时报指数昨天回弹1.26％或38.54点，闭市报3089.65点。海指半数涨幅来自三只本地银行股的贡献。

周二（10月5日）值得关注个股：

1）营养屋国际（NutryFarm International）今早披露，由于收购项目无法达成，First Linkage公司将退回6000万人民币（约1260万新元）。First Linkage公司的子公司也将另外因归还一些设备而退回3350万人民币。

2）达阔水技术（Darco Water Technologies）披露，它未针对有意终止收购越南Con Dao Green Energy公司偿还60万美元的可退还押金，并正与相关者洽谈达成满意的协议。

3）胜科工业（Sembcorp Industries）昨日闭市后透露，子公司胜科公用事业（Sembcorp Utilities）已与日本千代田化工建设公司（Chiyoda Corporation）和三菱商事（Mitsubishi Corporation）签署战略合作谅解备忘录，探讨运送脱碳氢到新加坡的商业规模供应链的可行性和落实，这个项目采用的是千代田经考验的SPERA Hydrogen氢储存与运输科技。

4）由于在澳大利亚收购的商场对全年营收做出贡献，报业控股房地产投资信托（SPH REIT）全年每单位派息（DPU）同比增加98.5%至5.40分，可派发收入同比也增加超过一倍至1亿5016万元。

5）餐饮公司生命品牌（LifeBrandz）披露，公司在泰国芭堤雅的酒吧Mulligan's Irish Pub已获准恢复营业，但依冠病控制措施，酒吧处于深红区省份，堂食容量受限制，每天营业到晚上9时，继续不能售卖和在酒吧内饮用酒类饮料。