客工社区护理设施被指简陋不堪 卫生部：许多问题在几周前已解决

（早报讯）社交媒体近来流传一段视频和贴文，指设于宏茂桥工艺教育学院原址的社区护理设施居住环境简陋，供确诊客工隔离的房间甚至没有门窗，雨水不断喷进屋内。卫生部昨晚答复媒体询问时说，人力部和卫生部最近已到该社区护理设施视察，并已为房间提供了基本设施，贴文提出的许多问题也已经在好几周前解决了。

在社交媒体Instagram上载这则贴文的网民说，一名持工作准证、在本地居住超过八年的朋友从他的新加坡籍房东那里感染了冠病，他获准居家康复，虽然已完成疫苗接种，但因为还有轻微症状，所以被令到前宏茂桥工艺教育学院的社区护理设施隔离。

不料他到了那里后发现，客工共用的房间不但没有门窗，里面的设施也非常简陋，除了每人一张床，就没有桌椅等其他家具，床上还留下许多前住户的头发。房间、厕所和洗衣房等共用设施也很肮脏，在下雨时更是漏水情况严重。他们每天领到的餐食都是冷的，有关能否结束隔离或离开设施的讯息也很混乱。

卫生部和人力部答复《联合早报》询问时说，当局近期视察了该设施，确认房间内的基本设施都妥当，并且大致清洁。当局也说，贴主所提及的问题其实已在数周前改善。

尽管如此，人力部会继续与设施管理者合作改善社区护理设施的居住情况。当局指出，每当有病患结束在社区护理设施的隔离后，工作人员都会为床垫和周围所有表面进行全面消毒。每名入住设施的病患会收到干净的床单、枕套和被毯。每栋隔离设施也配有八台洗衣机供使用。

关于餐食的问题，当局指出，基于效率考量并保持热度，餐食是中央分发的。餐食的营养均衡，包括两个蛋白质、一个素食以及一个“每周特色”菜色。

团队也正采取措施改善设施，包括避免下大雨时雨水溅入屋内、订购更多风扇、以及增设更多临时厕所。

需要精神辅导的病患除了可拨打专门关怀热线，当局也在探讨与相关非政府组织合作，让客工在隔离期间保持身心活跃。