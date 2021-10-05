冠病“黑区”减半 新增乌节路林荫道和裕廊商业区

（早报讯）本地过去三天最多病患到访的冠病“黑区”数量减半，从本月1日的12个减至目前的六个。不过，乌节路一带现在却变成了“黑区”。

卫生部本月开始在官网上增设互动地图，标示出全岛各个地区过去三天大约有多少确诊病例到访，这些数据不代表病患就住在那里。地图将到访的冠病确诊病例人数分为五个范围，在昨天（10月4日）更新的地图中，这些范围都出现了改变。

原本有最多冠病患者到过的分区，病患数量介于231到560起，但如今减少至211到400起。除了最少确诊病例到过的分区，即到访患者介于0到10起的地区，其他范围的最大值也都相应减少了。

截至今天上午11时的分布显示，乌节林荫道（Boulevard）和裕廊商业区（Jurong Gateway）成为新的“黑区”，过去三天有超过211个确诊病例到访。

乌节一带的到访病例主要集中在地铁站周围，除了林荫道之外，索美塞分区也有91至210个确诊者到访以外。与林荫道毗邻的其他地区则几乎都是少于10起病例到访的分区，包括东陵、巴德申（Paterson）和经禧（Cairnhill）区。

裕廊商业区北边的疫情则较为严重，有超过91个确诊者到访的裕华东，以及超过31至90名到访患者的卓源区。

与此同时，裕廊西一带原本有231至560个确诊者到访的四个“黑区”，如今只剩下裕廊西市中心一个。建德（Kian Teck）、云南（Yunnan）和裕廊河都脱离了“黑区”，而裕廊河过去三天只有少于10个患者到访。

北部兀兰一带之前的三个“黑区”——北海岸（North Coast）、圣诺哥南和兀兰东，也都少于211名确诊者到访。其中，到访北海岸和圣诺哥南的确诊者不到10名。

东部的淡滨尼东与勿洛北，以及东南部的芽笼东，在新的定义中仍属于“黑区”。东南部的阿裕尼和东北部的盛港镇中心过去三天则有不到211名确诊者到访，因此都脱离了“黑区”名单。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受询时说，脱离“黑区”名单的八个区域包括了市镇中心和工业区，这表示民众可能是因为工作场所的限制，才减少到访这些地区的频率。

他说：“我不认为民众避开这些地区是因为他们正积极地根据地图决定去向，这更可能是因为工作场所出现确诊病例或相关活动，导致公司采取相应的限制措施。”

卫生部长王乙康上周六（10月2日）在记者会上谈及互动地图时说，许多民众都写信要求政府提供出现确诊病例的地点，让他们能够随之调整自己的活动和动向，而他认为这是一个有公德心的行为。

他说：“我们会尽力给民众所需的信息、工具和程序，让大家可以采取行动来尽一分力。”

王乙康也提到，互动地图不会一成不变，当局会听取反馈，在需要时调整做法。