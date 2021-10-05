政府连续三年增加预购组屋供应 明年计划推出超过1万7000个单位

（早报讯）政府连续三年增加预购组屋供应，明年计划推出超过1万7000个预购组屋单位，比今年预计推出的1万7000个更多。当局将在适当时候，公布更多与明年预购组屋供应有关的详情。

国家发展部长李智陞今天在国会回复议员谢健平（马林百列集选区）是否会提前展开一些事先规划好的预购组屋建筑工程，还有是否计划兴建更多预购组屋时，透露上述数据。

建屋发展局于前年推出1万4600个预购组屋单位；去年推出1万6800个；今年预计按计划推出1万7000个。

另外，有民众关注预购组屋等候期增至六到七年。对此，李智陞答复议员陈慧玲（东海岸集选区）的相关提问时指出，事实并非如此。

就算将疫情所致的延误纳入考量，正在兴建的预购组屋项目平均等候期依旧维持在四到五年。

李智陞指出，当局至今推出的援助措施有助缓解情况，把因疫情相关因素造成的预购组屋工程延误，维持在一年以内。

所有预购组屋项目等候期都维持在六年以下，但有个项目除外。这个项目面对的困难与疫情无关。

去年和今年推出的预购组屋项目，等候期则介于三年至五年半之间。例如：今年8月推出的Hougang Citrine预计三年内完工。比达达利的Alkaff Breeze的等候期则是三年多。

但仍有一些项目须花更长时间建成。这包括女皇镇的Queen’s Arc，工程预计须花约五年半的时间。

李智陞解释，导致等候期更长的原因有好些。这包括工地情况较为不利，增加施工难度，或预购组屋楼层非常多，须要更长时间建成。

这些因素导致一些人认为所有新组屋都得花六七年时间建成，但这属于少数。

总的来说，除非有无法预料的情况，否则大部分预购组屋屋主，预计还是能在订购组屋后的四到五年内迁入新居。