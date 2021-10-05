本地年长者就业率保持平稳

（早报讯）尽管冠病疫情影响许多人的生计，我国55岁至64岁年长者的就业率维持在约67%，65岁及以上年长者的就业率则从2019年的27.6%增至去年的28.5%。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在国会答复议员杨涴淩（白沙-榜鹅集选区）和陈舜娘（东海岸集选区）关于政府如何协助更多年长员工受雇时说，我国去年推出的年长员工补贴配套通过多项措施，鼓励本地企业雇用年长员工。目前，本地年长者的就业率保持平稳，相当于经济合作与发展组织首三名国家的平均水平。

人力部通过年长员工就业补贴（Senior Employment Credit），为聘用55岁及以上本地员工的雇主提供高达8％的薪金补贴。自今年1月推出以来，当局已为8万6000名雇主提供近1亿5000万元的资助，共有约48万2000名年长员工从中受惠。

自去年7月至今年8月底，退休与重雇年龄率先调高津贴（Senior Worker Early Adopter Grant）共协助2800家公司的约2万1000名年长员工。在同一期间，近2000家企业的约1万9000名年长员工也从部分工时员工重新雇佣津贴（Part-time Re-employment Grant）受惠。

陈诗龙说，因业界对这两项津贴的的反应踊跃，当局也在今年2月额外拨出约2亿元。

此外，人力部也通过招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive），为继续聘请本地员工的企业提供援助，这项计划将延长六个月至明年3月。符合资格的企业从本月至明年3月，每聘请一名40岁及以上的本地员工，将可获得高达3万6000元的资助。