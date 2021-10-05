禁锢暴打女郎 洋汉监七周

洋汉不满被女郎骚扰和纠缠，将她反锁在阳台和后院，拿笔记本电脑和遥控器袭击，还拉着她的头发拖着走，洋汉今早（10月5日）被判坐牢7周，罚款5400元。

《新明日报》早前报道，被告是来自比利时的米奇·范希尔（41岁），他曾参加世界铁人冠军赛，案发时在新加坡生活。被告和受害人2017年结识，二人隔年2月同居不久后，经常发生争执。

被告被指趁受害人到公寓阳台抽烟时，将对方反锁在外45分钟。被告还朝受害人扔遥控器，击中她嘴唇。随后，被告还捉受害人的双脚，将她拉下床，导致手肘和头部被撞伤。另外，被告也朝受害人脸部吐口水，还捉她的脚踝和头发在单位内拖行。

经审讯后，被告被判罪成，代表律师求情时表示，被告的短信记录显示，他并没威胁受害人，也不是一个暴力分子，否则对方不会和他生活6个月。

律师也指被告持续收到受害人骚扰，他一直忍受，也睡不好，还患上急性压力症和严重抑郁症。事后，被告坐在阳台边试图自杀，若真想施暴，受害人恐伤得更重，但实则只受了轻伤。

控方反驳指，辩方的陈述认为受害人“活该”；被告不仅打，还拉受害人头发，仅因她吵着不想离开，想得到被告的爱。

主控官也指出，压力不是合理的施暴理由，被告是典型的羞辱和霸凌。受害人不离开是因为她坚信两人之间仍有爱，也希望被告改变。

法官考虑双方陈词后，判被告坐牢7周，罚款5400元。