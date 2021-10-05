伪造文件贿赂客户 3董事挪用81万元公款

三名海事董事两年内伪造110张付款凭证，共挪用81余万公款，不仅贿赂客户，还中饱私囊79万。

根据初庭判词，这三名被告分别是在海事供应商Little Ferry Agencies私人有限公司担任总经理的陈伟同、董事蔡亚文和董事林惠玲。

三人分别面对四项失信和贿赂控状，指他们在2012年至2014年，共谋贿赂海事领域的企业，促进两者的生意往来，期间也失信，涉及公司的款项高达79万7581元，并私吞这笔钱。

他们均不认罪，案件经由审讯后，法官判他们入狱18个月，他们对此表示不满，针对罪成和刑罚上诉。

控方指出，三名被告指示、鼓舞和批准公司销售员，为公司客户或可能成为客户的企业提供回扣，促进双方的生意来往，并传召了受贿的企业以及公司前职员作证。

这笔贿金在公司作为佣金被记录在公司，导致公司至少分发了九张付款凭证（payment voucher），用来贿赂客户。

控方也指三人共填写了110张付款凭证，利用相同方式，从公司银行户头取出81万9514余元，但三人私吞了79万7581元，用于个人开销。

三人的代表律师称，他们没有同意贿赂，并指罪魁祸首是另一名董事叶鸿腾，也称是对方指示员工进行贿赂。针对挪用公款，律师指出三人是公司的总经理和董事，并不是普通职员，真心认为可以把公款当做私人钱财领取。

法官表示相信三人在反贪局录制的口供中承认贿赂，但没坦白使用付款凭证的方式，失信款项，若他们真以为是合法的，应该会向反贪局说明。

法官指出，三人是在接获顾客投诉遭反贪局传召后，认为贿赂案件比失信案件更有损公司名誉，才决定改口，也为此自掘坟墓，最终判他们入狱18个月。