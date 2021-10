GIC出版40周年纪念书

(早报讯)新加坡政府投资公司(GIC)刚成立不久,首任董事经理杨邦孝和时任第一副总理和新加坡金融管理局主席吴庆瑞博士前往英国伦敦寻找合适的基金经理,结果无功而返。

他们之后前往纽约,请到三名美国基金经理,他们愿意放弃在知名投行的工作,前往当时基本还是个空壳公司的GIC。

GIC为40周年庆出版的纪念书讲述了这些不为人知的故事,书名为《宏愿:新加坡外汇储备与主权基金的故事》(Bold Vision: The Untold Story of Singapore’s Reserves and its Sovereign Wealth Fund),作者是前新加坡金融管理局和GIC经济部主任奥查德(Freddy Orchard)。

这本书以GIC于2016年出版的互动式电子书应用软件《保障未来——新加坡如何管理外汇储备和新加坡政府投资公司成立的故事》(Safeguarding The Future - The Story Of How Singapore Has Managed Its Reserves And The Founding Of GIC)为基础,涵盖了新加坡从建国初期到GIC成立,以及GIC作为新加坡主权财富基金40年来的储备管理历史。

本书从鲜为人知的历史事件开始讲起,包括与马来西亚谈判共同货币,吴庆瑞博士如何保护我国储备不受英镑贬值的影响,以及他坚持不懈努力投资储备以获得更好的回报。书中也讲述了GIC如何发展成为全球主权财富基金,为储备金保值和增值做好准备。

这本书即日起在各大书局以及网上有售。有声书版本也可以通过GIC网站上的Spotify链接获得。GIC的版税费用将捐赠给新加坡书籍理事会。到年底,该书的中文版本也将在书店和网上出售。