政府与业界将研发手机应用助新加坡人防御网络袭击

（早报讯）更多犯罪分子通过公众使用的智能手机发动网络袭击，新加坡政府会与业界共同研发一个手机应用，协助新加坡人在维护个人隐私的同时能更好地防御这类攻击。

这是我国在第二份新加坡网络安全策略列出的举措之一。我国希望研发出这类可供终端用户“即插即用”的网络安全方案，为企业和国人打造更安全的网络空间。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期二晚上（10月5日）为新加坡国际网络周开幕式致辞时宣布推出这份由政府、私人领域和学术界共同制定的新加坡网络安全策略。

2016年推出的第一份策略为我国网络安全保障工作打下稳定的基础。时隔五年后推出的第二份策略则涵盖三大战略重点：打造更安全的网络空间、建立坚韧的基础设施以及加强国际网安合作。

政府将通过提升国家网络基础设施等方式，为企业和公众打造安全网络空间。这包括与网络服务供应商合作，确保本地网域使用安全扩展工具，为终端用户提供多一层保护。

新加坡网络安全局去年推出网安标签计划，协助消费者选购具备网安能力的产品。当局也在探讨为软件即服务（Software-as-a-Service）制定类似标签计划，鼓励业者研发出更安全的应用。

企业方面，政府会提供自助工具、具成本效益的网安方案以及面向中小企业的数据保护服务，协助更多公司提升网安水平。

政府五年前初次制定的网安策略，重点保障银行与金融以及医疗保健等11个关键领域的关键信息基础设施（CII）。一些CII以外的领域，下来也会成为我国保护的对象。网安局指出，虽然这些领域的系统或机构提供的不一定是必要服务，但遭受袭击或干扰时同样会对我国造成显著影响。政府将因此研究如何更好地保护这些重要系统与机构。