泛亚物流公司Qxpress全面收购韩中物流集团

（早报讯）趣天网（Qoo10）旗下泛亚洲物流公司Qxpress宣布全面收购韩中物流集团（KorChina Logistics Holdings Limited）所有股权。这项交易在7月签署，昨日（10月4日星期一）达成。

根据Qxpress昨日文告，韩中物流集团是一家领先的国际货运代理和第三方物流公司，总部设于香港，业务范围遍及全球，尤其是在亚洲。韩中物流在1994年推出其物流业务，目前网络横跨17个国家，覆盖亚洲大部分主要市场，包括中国、泰国、韩国、日本和新加坡。它有38间海外支部以及超过1000员工。

文告说：“Qxpress和韩中物流的合作预计将创造显著的当前和长期协同效应，为两家公司的客户提供更多的服务，并在整个物流价值链中提供成本节约和效率提升。”

Qxpress首席执行官兼创始人具永培表示：“我们很高兴将韩中物流的大家庭纳入我们的大家庭，并期待着在对亚洲和其他地区的货运和电子商务物流客户非常重要的所有市场上，为所有利益相关者提供更多、扩大覆盖面和更有成本效率的服务。通过B2C（企业对消费者）以及D2C（直接对消费者）需求的快速扩张，跨境电子商务物流需求的扩大将继续推动两家公司的进一步增长。”

彭博社上个月曾报道，知情人士透露Qxpress正考虑最快明年在美国进行首次公开售股（IPO）上市。Qxpress的投资者包括一家由PayPal联合创办人、美国创投大亨彼得·泰尔（Peter Thiel）支持的公司。

不愿透露姓名的知情人士表示，总部位于新加坡的Qxpress公司提供送货、仓储和货运服务，正在与德意志银行（Deutsche Bank）和高盛集团（Goldman Sachs）就潜在的IPO进行合作。知情人士表示，在纽约上市可能会使Qxpress的估值从5亿美元增至10亿美元。

这将使Qxpress加入其他新加坡初创公司，包括Carousell、PropertyGuru和Grab控股，这些公司都计划到美国上市。印度尼西亚的GoTo也在考虑在纽约上市。

Qxpress成立于2011年，是在线市场趣天网的物流部门。现在是趣天网的联号公司，这个跨境物流和订单履行平台已扩展到与其他物流公司合作，并在韩国、日本、中国、印度和东南亚等市场开展业务。

趣天网和Qxpress的创始人具永培是一位连续创业者，他于2000年创立了韩国电子商务先驱Gmarket，之后在新加坡创立了趣天网和Qxpress。