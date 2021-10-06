（早报讯）美国周二隔夜股市反弹，三大主要指数全线上扬。纳斯达克指数上涨1.25％，标普500指数和道琼斯工商指数分别上升1.05％和0.92％。

新加坡方面，海峡时报指数昨天闭市报3068.12点，下跌21.53点，跌幅为0.7％。

周三（10月6日）值得关注个股：

1）新航工程（SIA Engineering）今早披露，已脱售合资公司Asian Surface Technologies（简称AST）的39.2％股权给Pas Technologies。前者主要负责维修飞机引擎扇叶，以及为航空、原油和燃气业者提供服务。交易完成后，AST不再是新航工程的关联公司。新航工程预计从这项脱售交易中获得268万元的收益。

2）科优国际（Koyo International）的子公司Koyo Engineering获得总值830万元的机械和电子工程合同，合同长达19个月。集团目前的订单额为1亿3400万元，这些工程将在财年2021年至2026年间完成。

3）美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US Reit）将以7825万美元（约1亿零600万新元）收购美国两个以杂货为主的零售房地产，这是信托去年3月上市后首个收购项目。

4）尽管仍受到冠病疫情影响，零售与商业以及学生宿舍业务均有改善，新加坡报业控股（SPH）全年转亏为盈，取得9294万元净利。

报业控股昨天闭市后发布截至8月底的2021财年全年业绩时，将已经启动分拆的媒体业务列为已终止的业务。若只看继续经营的业务，集团全年的营运盈利同比大增69.8％至2亿零670万元。

5）安杰德国际（Ntegrator International）昨日闭市后宣布与中国移动集团广东有限公司（China Mobile Group Guangdong Co Ltd）签署不具约束力的合作备忘录，联手开拓东南亚市场。

根据这项合作，安杰德国际将提供5G基础设施的初步工程，以及其他科技和通讯方案。

6）星展银行（DBS）昨日宣布与信实环球能源服务公司（Reliance Global Energy Services (S) Pte Ltd）完成第一宗与彭博短期银行收益率指数（Bloomberg Short-Term Bank Yield Index，BSBY）挂钩的贸易融资交易。