去年错误发放3.7亿元雇佣补贴 政府已追回逾97％

（早报讯）去年错误发放的约3亿7000万元雇佣补贴，政府至今已追讨回逾97％的款项。

财政部长黄循财昨天（10月5日）书面答复东海岸集选区议员陈慧玲的书面询问时说，截至今年9月底，政府已从4862家公司追讨回约3亿6100万元，占错误发放总金额的97.6%。

这些款项主要从后续发放的雇佣补贴中自动扣除，以及由大型企业以现金归还。

政府预计，到了明年3月可再追讨回680万元（1.8%），使预期偿还额达到约3亿6780万元，占总金额的99.4%。其中部分款项将从政府日后发放的补贴中自动扣除，如招聘奖励计划和加薪补贴计划。其余则来自企业承诺归还的款项。

至于其余274家公司所欠的220万元（0.6%），这些公司可一次付清或分期付款，以现金归还这些款项。

黄循财说，由于各公司的情况不同，政府将根据不同情况调整追讨方法，尽可能地追回多付的款项。

政府去年10月发放的雇佣补贴出现计算错误，约5400家企业多领了约3亿7000万元补贴。这些企业当中，约三分之二多领的补贴少于1万元。

错误计算的原因出于建筑、海事与加工领域企业的复工申请。这些企业为各自的项目提呈申请时，也将前往工地的分包商、客户，以及其他合作伙伴列入申请中。

由于整合资料有误，有关项目的复工日被记录成所有相关企业的复工日，结果一些企业的停业期被误以为比实际更久，从而获得了更多雇佣补贴。