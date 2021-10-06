美国药剂公司默沙东称与新加坡达成提供冠病口服药协议

（早报讯）美国药剂公司默沙东宣布已与我国达成供应与采购协议，将为新加坡提供用于治疗冠病的Molnupiravir口服药物。

根据默沙东公司（MSD，北美称为Merck & Co., Inc.）今早（10月6日）发布的文告，一旦获得授权和批准，将为我国提供这款由默沙东与合作伙伴Ridgeback Biotherapeutics共同研发的试验性冠病口服药。

目前，Molnupiravir正在进行两项第三阶段临床试验。若获得使用授权，这将是用于治疗冠病的首个口服药物。Molnupiravir的临床试验是在菲律宾进行。

默沙东上周五公布第三阶段临床试验结果时说，Molnupiravir可将冠病高危人群的住院和死亡风险降低一半。根据试验结果，连续五天、每天两次服用该药物的试验组中，7.3％须入院治疗，29天后无人病逝；而作为比对的服用安慰剂的组别中，住院率则达14.1%，八人病逝。

默沙东也指出，至今的病毒测序表明，Molnupiravir对所有冠病变种病毒都有效，包括德尔塔毒株。

针对默沙东公司向新加坡提供Molnupiravir的声明，《联合早报》已向卫生部致函询问。

澳大利亚总理莫里森昨天宣布，澳洲将向默沙东购买30万个疗程剂量的实验性Molnupiravir药物。其他地区如韩国、泰国、台湾和马来西亚均表示，正与默沙东磋商采购Molnupiravir的事宜。

传染病专家梁浩楠医生说：“在新加坡已取得高疫苗覆盖率的情况下，对轻症和中症冠病病患进行早期治疗将起到辅助作用。如果我们能为诊断病患的前线医生提供有效的治疗冠病的口服药物，这将是非常有意义的。随着新加坡迈向与成为地方性流行病的冠病共存，这将让冠病治疗地点从医院转向全科诊所及综合诊疗所。”