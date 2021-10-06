疫情下5000元标熟食摊 摊贩：太冒险

8月份小贩摊位招标结果出炉，冠病疫情下，本地仍有两个摊位成功标价超过5000元。受访小贩大感意外，表示疫情下生意下降超过一半，不解为何有者会出高价竞标。

国家环境局在网站上公布8月份全岛小贩摊位投标结果。尽管本地因为疫情不稳定而反复收紧防疫措施，熟食中心也仍有两人堂食的限制，但顺福熟食中心和荷兰通道44座熟食中心有摊位分别以5009元和5000元被标下。

顺福熟食中心商联会主席梁清良（61岁）对于有摊主竟然以5009元标下摊位感到非常惊讶。

他告诉新明日报，近日本地疫情病例攀升，熟食中心生意下降了至少三成，还有人愿意出如此高价竞标让他觉得十分意外。

据他了解，标下这个摊位的摊主在其他熟食中心还拥有三个卖面食的摊位，而这个摊位也即将在本月底开始卖面食。

“我觉得5009元标下摊位非常贵，因为通常这边的租金就是1000多元。现在疫情生意不好维持，柴油费的上涨让食材等原材料供应商全面涨价，使我们的成本增加。”

顺福熟食中心商联会副主席陈丽叶（58岁）也指出，近日生意掉超过一半。

“政府鼓励年长者不要出门，而我们这一区都是年长者，因此生意影响很大。以前这边的工业区还有员工会来排队买饭，如今他们居家办公，饭点都不见人潮。”

她认为，本地疫情如今会怎么发展都还是个未知数，在这样的情形下，花5009元竞标一个摊位十分冒险。

不过，今年6月同样有小贩以高价标得摊位。国家环境局6月份的全岛小贩摊位投标结果显示，海格路巴刹与熟食中心一个印度餐摊位被人以6009元的月租标下，而纽顿熟食中心的一个摊位标价也高达5215元。