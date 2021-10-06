手机掉落轨道 男子大闹地铁站

搭地铁时手机掉落地铁轨道，男子两度要求捡手机不果，竟直接按下紧急停车，导致地铁服务中断两分钟，之后还挥拳打伤保安。庭上揭露，被告当时声称孩子发烧，急用手机联络女友，其实根本没有这回事，被告也坦言患有精神分裂，案发时应是病发出现幻听。

被告陈德金（译音，49岁）承认蓄意伤人、刑事暴力和公共滋扰三项控状，他早前已就受害保安的医药费及收入损失作出赔偿。

根据案情，去年2月29日上午11时，被告在波那维斯达地铁站搭地铁时，手机掉进地铁轨道，于是向地铁站职员求助，但被告知只能隔天再去领回手机。被告原本想要启动紧急停车按钮，地铁站职员报警后才离开。

同日下午3时50分，被告再次返回地铁站要手机，这次他声称孩子发烧，急着用手机联络女友，好让她带宝宝去看医生。不过，地铁站职员指这不属于紧急状况，无法暂停地铁服务。

被告执意要取回手机，不理会地铁站职员的解释，并在后者出手制止时推开他，直接按下紧急停车按钮，导致地铁服务延误约两分钟。

接着，被告与地铁站职员起争执，保安也随之介入。保安见被告越来越激动，伸手制止，岂料挨了被告一拳。警方于案发当晚逮捕被告。

控方今早（10月6日）在庭上指出，被告长期患有精神分裂症，他声称宝宝发烧一事完全是子虚乌有，显示被告当时面对一定的精神问题。

被告求情时也提到，病情导致他会出现幻听，案发时应该是病情复发，为了能够正常生活，目前他都有准时服药。

案件展至11月9日下判。