男子买摄像机赴派对 藏厕所偷拍3女

相识八年的女性友人在家举办农历新年派对，受邀上门的男子竟预先买好针孔摄像机，派对当天将摄像机藏在厕所的洗发精架子上，偷拍三名女子如厕，也拍下自己设置摄像机的画面，结果行迹败露当场被逮。如今得吃牢饭。

现年28岁的被告来自韩国，已是本地永久居民。他面对27项控状，包括侮辱女性尊严、抵触影片法令和偷拍等罪状。他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢22周。

为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，与被告相熟八年的女性友人（25岁）于今年2月23日在住家举办农历新年派对，被告和其他朋友皆受邀出席。

岂料，被告早就预谋要在女性友人家偷拍，他在1月便着手在网上买了一个四公分大的针孔摄像机，作为干案工具。

案发当天晚上7时20分，被告带了针孔摄像机和蓝胶（blu tack）到女性友人家，他后来找到机会跑进厕所将摄像机藏在放置洗发精的架子上。

为了避免被揭发，被告还特意确保摄像机隐藏在不显眼处后，才按下录音开关，再离开厕所。

该名女性友人的妹妹（23岁）后来如厕时，察觉洗发精架子上似乎有异样，结果发现隐藏在里头的针孔摄像机。

她取出记忆卡，惊觉里头有三段偷拍视频。除了她，姐姐和另一名女性友人也遭殃。

她于是把情况告诉姐姐，姐姐的男友赶紧报警处理。妹妹后来上前质问被告，被告才坦承犯案。